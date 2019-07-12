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20:15, 12 июля 2019 831
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Рязанцев попросили помочь в поиске пропавшего десятилетнего мальчика

Рязанцев попросили помочь в поиске пропавшего десятилетнего мальчика

В Рязани требуются добровольцы для поиска 10-летнего Максима Юкина. Об этом сообщила группа поисково-спасательной группы «Лиза Алерт Рязань».

Помимо этого, волонтерам нужна помощь в печати ориентировок.

«Очень нужна помощь с печатью цветных ориентировок — 300-500 штук! Звонить инфоргам поиска», — говорится в сообщении.

Всех, кто может помочь, попросили обращаться по номерам: +7 (920) 632-56-27 (Каролина), +7 (961) 010-00-47 (Кирилл), +7 (965) 714-57-37 (Анна).

Напомним, ребенок пропал в четверг, 11 июля.


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