Рязанцев попросили помочь в поиске пропавшего десятилетнего мальчика

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В Рязани требуются добровольцы для поиска 10-летнего Максима Юкина. Об этом сообщила группа поисково-спасательной группы «
Помимо этого, волонтерам нужна помощь в печати ориентировок.
«Очень нужна помощь с печатью цветных ориентировок — 300-500 штук! Звонить инфоргам поиска», — говорится в сообщении.
Всех, кто может помочь, попросили обращаться по номерам:
Напомним, ребенок
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В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.