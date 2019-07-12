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12:13, 12 июля 2019 1 806
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Рязанцев ожидают дождливые выходные. Прогноз погоды

Рязанцев ожидают дождливые выходные. Прогноз погоды

В субботу, 13 июля, и воскресенье, 14 июля, в Рязанской области ожидается дождь. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на субботу синоптики пообещали до +10 градусов, небольшой дождь. Днем облачная погода, дождь, до +20 градусов.

Ночью в воскресенье, 14 июля, также ожидается до +10 градусов. Днем переменная облачность, небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся не выше +21 градуса.


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