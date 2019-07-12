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Пяти палаткам в Рязани запретят торговлю за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщила
Во время рейда правоохранители установили, что в нестационарных торговых объектах можно было купить спиртное. Из незаконного оборота изъяли 130 литров алкоголя.
В администрацию города направили информационные письма для расторжения договора на размещение торговых объектов.
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