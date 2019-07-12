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10:30, 12 июля 2019 303
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Полиция рассказала о смертельной аварии в Михайловском районе

Полиция рассказала о смертельной аварии в Михайловском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция рассказала о смертельной аварии, которая произошла 11 июля в Михайловском районе. Примерно в 9:30 на 190-м километре трассы М-4 столкнулись два автомобиля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 78-летний водитель «ВАЗ-21093» из Михайловского района выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Hyundai Solaris под управлением 63-летнего москвича.

В результате ДТП 59-летняя пассажирка «девятки» скончалась на месте. Водитель иномарки получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.


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