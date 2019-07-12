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Под Рыбным военные оставили гору мусора в поле возле села Житово. Фото опубликовали в
На кадрах видно, что на месте разбросаны пластиковые бутылки и коробки из-под сухпайков.
«Военные раскидали мусор в посадке и вблиз лежащем поле. Хотелось бы, чтобы приняли меры, но все так и осталось без изменений», — написал автор поста.
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