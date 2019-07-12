Под Рязанью «ГАЗель» и легковушка оказались в кювете после столкновения

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В пятницу, 12 июля, под Рязанью столкнулись «ГАЗель» и легковушка. Фото опубликовали в
По словам очевидцев, авария произошла возле села Подвязье.
На кадрах видно, что обе машины оказались в кювете.
Информация о пострадавших выясняется.
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