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17:01, 12 июля 2019 142
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Пьяный владимирец убил жену, изгоняя из нее «нечистую силу»

Пьяный владимирец убил жену, изгоняя из нее «нечистую силу»

Фото: Pixabay.com

Пьяный житель Александрова убил жену, изгоняя из нее «нечистую силу». Об этом сообщили во владимирском следкоме.

Утром 6 июля нетрезвый мужчина набросился на супругу, стал душить ее, а затем до смерти забил молотком. 47-летнего злоумышленника арестовали.

По словам мужчины, «голоса» приказали ему «изгнать нечистую силу» из женщины.

На владимирца завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователь намерен ходатайствовать о помещении обвиняемого в специализированную клинику.


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