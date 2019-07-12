Пьяный владимирец убил жену, изгоняя из нее «нечистую силу»

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Фото: Pixabay.com
Пьяный житель Александрова убил жену, изгоняя из нее «нечистую силу». Об этом
Утром 6 июля нетрезвый мужчина набросился на супругу, стал душить ее, а затем до смерти забил молотком. 47-летнего злоумышленника арестовали.
По словам мужчины, «голоса» приказали ему «изгнать нечистую силу» из женщины.
На владимирца завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователь намерен ходатайствовать о помещении обвиняемого в специализированную клинику.
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