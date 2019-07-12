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10:59, 12 июля 2019 411
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На трех рязанских улицах на неделю отключат горячую воду

На трех рязанских улицах на неделю отключат горячую воду

С понедельника, 15 июля, на трех рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за плановых профилактических работ до 19 июля воды не будет по следующим адресам:

  • улица Васильевская, дом 11 (детсад №21);
  • улица Васильевский переулок, дом 1 (детсад №27);
  • улица Сенная, дом 3.

С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться здесь.


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