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8:22, 12 июля 2019 225
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На шиловского предпринимателя завели дело за невыплату зарплаты работникам

На шиловского предпринимателя завели дело за невыплату зарплаты работникам

На шиловского предпринимателя завели уголовное дело за невыплату зарплаты работникам, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, с мая 2018 года по июнь 2019 года бизнесмен не выплачивал заработную плату в полном объеме двум сотрудникам. Шиловец задолжал им более 187 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.


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