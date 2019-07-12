На шиловского предпринимателя завели дело за невыплату зарплаты работникам

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На шиловского предпринимателя завели уголовное дело за невыплату зарплаты работникам, сообщил
По данным следствия, с мая 2018 года по июнь 2019 года бизнесмен не выплачивал заработную плату в полном объеме двум сотрудникам. Шиловец задолжал им более 187 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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