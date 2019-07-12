Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:53, 12 июля 2019 206
 0    0

На Почтовой загорелась кальянная

На Почтовой загорелась кальянная

В пятницу, 12 июля, на улице Почтовой загорелась кальянная «Подбелка lounge». Сообщение о возгорании поступило около 10:30, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС

Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

В данный момент на месте работают сотрудники МЧС и полиции. Как сообщил хозяин заведения, кафе откроют в пятницу, 12 июля, ближе к вечеру.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 67 566
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 46 801
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
8:55, 29 июня 2019 42 341
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:10, 9 июля 2019 33 314
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 939
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум