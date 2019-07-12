На Почтовой загорелась кальянная

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В пятницу, 12 июля, на улице Почтовой загорелась кальянная «Подбелка lounge». Сообщение о возгорании поступило около 10:30, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС
Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
В данный момент на месте работают сотрудники МЧС и полиции. Как сообщил хозяин заведения, кафе откроют в пятницу, 12 июля, ближе к вечеру.
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