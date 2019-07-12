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Фото: Pixabay.com
Мужчина украл деньги из-под подушки, на которой спала владимирская пенсионерка. Об этом
В мае в гости к 61-летней жительнице Гороховецкого района пришел знакомый. Они выпили спиртного. Через какое-то время злоумышленник вышел из дома и дождался, когда хозяйка уснет. Он залез в дом и вытащил из-под подушки, на которой спала пенсионерка, кошелек. Мужчина забрал двенадцать тысяч рублей и положил кошелек на место.
Злоумышленник потратил деньги на продукты и спиртное.
На 31-летнего владимирца завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража с незаконным проникновением в жилище»). Ему грозит до шести лет тюрьмы.
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