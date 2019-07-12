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13:50, 12 июля 2019 262
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Мужчина украл деньги из-под подушки, на которой спала владимирская пенсионерка

Мужчина украл деньги из-под подушки, на которой спала владимирская пенсионерка

Фото: Pixabay.com

Мужчина украл деньги из-под подушки, на которой спала владимирская пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В мае в гости к 61-летней жительнице Гороховецкого района пришел знакомый. Они выпили спиртного. Через какое-то время злоумышленник вышел из дома и дождался, когда хозяйка уснет. Он залез в дом и вытащил из-под подушки, на которой спала пенсионерка, кошелек. Мужчина забрал двенадцать тысяч рублей и положил кошелек на место.

Злоумышленник потратил деньги на продукты и спиртное.

На 31-летнего владимирца завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража с незаконным проникновением в жилище»). Ему грозит до шести лет тюрьмы.


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