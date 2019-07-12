Молодогвардейцы попросили Аркадия Фомина продлить на время летних каникул льготы на проезд для студентов

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Секретаря регионального отделения партии, председателя рязанской облдумы Аркадия Фомина попросили рассмотреть возможность продления льгот на проезд для студентов на время летних каникул. В четверг, 11 июля, инициативу озвучили молодогвардейцы и члены Ассоциации молодых депутатов.
Лидер рязанских молодогвардейцев Артем Никитин отметил, что для студентов льготы действуют до 15 июня, а сессии в вузах и ссузах длятся дольше этого срока.
Главной же темой встречи стала конференция партии «Единая Россия», которая прошла в Москве 5 июля. Собравшиеся обсудили роль молодежи в реализации национальных проектов. Особое внимание Аркадий Фомин уделил информированию населения и общественному контролю за объектами.
«Никто не отменял встреч с людьми, однако наша задача — расширить формы и возможности общения. Нужно активнее работать в интернете, социальных сетях, где активнее разъяснять людям о национальных проектах», — подчеркнул Фомин.
Также секретарь реготделения рассказал о расширении функций общественной приемной, в том числе проведении онлайн-консультаций граждан ведущими юристами и адвокатами.
Кроме того, Аркадий Фомин обсудил с молодежью их участие в социальных проектах, предстоящую предвыборную кампанию 2020 года, темы, которые находятся на контроле «Молодой гвардии».
«Вырабатывайте свои предложения и инициативы, мы будем их рассматривать и поддерживать», — заключил лидер рязанских единоросов.
© RZN.info
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