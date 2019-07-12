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11:15, 12 июля 2019 334

Молодогвардейцы попросили Аркадия Фомина продлить на время летних каникул льготы на проезд для студентов

Молодогвардейцы попросили Аркадия Фомина продлить на время летних каникул льготы на проезд для студентов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Секретаря регионального отделения партии, председателя рязанской облдумы Аркадия Фомина попросили рассмотреть возможность продления льгот на проезд для студентов на время летних каникул. В четверг, 11 июля, инициативу озвучили молодогвардейцы и члены Ассоциации молодых депутатов.

Лидер рязанских молодогвардейцев Артем Никитин отметил, что для студентов льготы действуют до 15 июня, а сессии в вузах и ссузах длятся дольше этого срока.

Главной же темой встречи стала конференция партии «Единая Россия», которая прошла в Москве 5 июля. Собравшиеся обсудили роль молодежи в реализации национальных проектов. Особое внимание Аркадий Фомин уделил информированию населения и общественному контролю за объектами.

«Никто не отменял встреч с людьми, однако наша задача — расширить формы и возможности общения. Нужно активнее работать в интернете, социальных сетях, где активнее разъяснять людям о национальных проектах», — подчеркнул Фомин.

Также секретарь реготделения рассказал о расширении функций общественной приемной, в том числе проведении онлайн-консультаций граждан ведущими юристами и адвокатами.

Кроме того, Аркадий Фомин обсудил с молодежью их участие в социальных проектах, предстоящую предвыборную кампанию 2020 года, темы, которые находятся на контроле «Молодой гвардии».

«Вырабатывайте свои предложения и инициативы, мы будем их рассматривать и поддерживать», — заключил лидер рязанских единоросов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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