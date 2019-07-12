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10:15, 12 июля 2019 256
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Мэрия определила 20 точек продажи сельхозпродукции в Рязани

Мэрия определила 20 точек продажи сельхозпродукции в Рязани

Мэрия определила 20 точек для ежедневной торговли сельхозпродукцией в разных районах города. Список опубликовали на сайте горадминистрации.

Железнодорожный район:

  • Михайловское шоссе, у дома 238-а — сезонные ягоды, с 10 июня по 31 августа;
  • улица Высоковольтная, у дома 33, площадка перед магазином «Квазар», круглогодично;
  • улица Березовая, у дома 1-г, круглогодично;
  • Октябрьский городок, у дома 32, около магазина «Звезда» — сезонные ягоды, с 10 июня по 31 августа;
  • улица Кирпичного Завода, у дома 14-а, круглогодично;
  • улица 4-я Линия, у дома 66 — сезонные ягоды, с 10 июня по 31 августа;
  • улица Пушкина, у дома 26 — сезонные ягоды, с 10 июня по 31 августа;

Московский район:

  • улица Белякова, у дома 20 — сезонные ягоды, с 10 июня по 31 августа;
  • улица Сельских Строителей, у дома 1-в, круглогодично;
  • улица Станкозаводская, у дома 27, круглогодично;
  • улица Старореченская, у дома 15 корпус 2, круглогодично;

Октябрьский район:

  • улица Качевская, у дома 30, около торгового комплекса «Слово и дело», круглогодично;
  • улица Связи, у дома 16, около торгового центра «Сокол», круглогодично;
  • улица Новоселов, у дома 51-а — сезонные ягоды, с 10 июня по 31 августа;
  • улица Семашко, у дома 4 — сезонные ягоды, с 10 июня по 31 августа;
  • улица Зубковой, у дома 17 корпус 1 — сезонные ягоды, с 10 июня по 31 августа;

Советский район:

  • Торговый городок, около здания мебельного павильона, круглогодично;
  • улица 3-и Бутырки, у дома 1-в, круглогодично;
  • площадь Попова, около киоска «Роспечать» — сезонные ягоды, с 10 июня по 31 августа;
  • улица Свободы, у дома 14-16 — сезонные ягоды, с 10 июня по 31 августа.

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