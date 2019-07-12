Мэрия ищет наследников квартиры в Рязани

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Горадминистрация ищет наследников квартиры в Рязани. Объявление о розыске родственников Бирюковой Анастасии Александровны, умершей в 2017 году, официально опубликовали в пятницу, 12 июля.
Если претенденты на квартиру №3 в доме №28 на улице Новоселов не найдутся, то имущество станет муниципальным.
Наследников и рязанцев, знающих о них, просят до 12 августа обратиться в городское управление энергетики и ЖКХ по адресу: улица Пожалостина, дом №27, кабинет №12. Телефон: 27-49-31.
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