Марину Бондареву сняли с должности гендиректора рязанского фонда капремонта

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Генерального директора фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области Марину Бондареву освободили от занимаемой должности с 15 июля. Об этом сообщил
Согласно распоряжению, которое подписано губернатором Николаем Любимовым в четверг, 11 июля, и.о. гендиректора назначен Юрий Фурфурак — руководитель службы внутреннего контроля фонда.
Напомним, в марте этого года сотрудники ФСБ
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