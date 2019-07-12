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17:07, 12 июля 2019 186

Компания «Еламед» подтвердила соответствие требованиям международного стандарта

Компания «Еламед» подтвердила соответствие требованиям международного стандарта

Со 2 по 5 июля в компании «Еламед» проходил ресертификационный аудит, который провела немецкая компания TUV NORD CERT GmbH из города Эссен.

«Аудит предполагал углубленную проверку функционирования системы качества предприятия на соответствие требованиям международного стандарта EN ISO 13485:2016 и европейской директивы относительно медицинских приборов MDD 93/42/EEC», — пояснили в компании.

Аудиторы проверили практически все важнейшие сферы деятельности в части разработки новых медицинских изделий.

«Были очень детально проверены производственные процессы изготовления аппаратов АЛМАГ-01 и АЛМАГ+, контейнеров для биопроб, тонометра для измерения внутриглазного давления ТВГД-02», — рассказали представители «Еламеда».

Эксперты также проверили процедуры входного контроля комплектующих и материалов, хранение продукции на складах, управление средствами измерений и обслуживание оборудования, деятельность по управлению закупками, процессами распространения продукции в России и на рынках дальнего зарубежья.

«В заключение аудиторы TUV NORD CERT дали высокую оценку функционированию системы качества предприятия и компетенциям персонала практически во всех сферах деятельности», — заключили в компании.


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