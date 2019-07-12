Кадастровые инженеры получат доступ к персональным данным собственников

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В июле президент Владимир Путин подписал
Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали, как предоставление сведений об адресах правообладателей смежных участков, содержащихся в ЕГРН, поможет соблюсти законные интересы землевладельцев.
В числе важнейших новаций — утверждение права кадастровых инженеров запрашивать из ЕГРН необходимую для геодезических и кадастровых работ информацию, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных.
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