Двоих жителей Рязанской области задержали за изготовление наркотиков

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Фото: УМВД по Рязанской области
Двоих жителей Рязанской области задержали за выращивание и изготовление наркотиков. В регионе провели профилактическую операцию «Мак», сообщила
Оперативникам стало известно, что в доме 45-летней жительницы села Большое Подовечье Милославского района собирались гости, которые «употребляли спиртное и не только».
Во время осмотра на приусадебном участке подозреваемой обнаружили 61 куст конопли. На чердаке дома хранили марихуану.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 231 и части 1 статьи 228 УК РФ.
Кроме того, в поле зрения полицейских попал 17-летний студент сасовского техникума. Ранее молодого человека судили за кражу.
Оказалось, что юноша изготавливал наркотики на основе конопли в одном из сел Ермишинского района. У него обнаружили 683 грамма марихуаны и 24 грамма гашишного масла.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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