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13:54, 12 июля 2019 329
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Двоих жителей Рязанской области задержали за изготовление наркотиков

Двоих жителей Рязанской области задержали за изготовление наркотиков

Фото: УМВД по Рязанской области

Двоих жителей Рязанской области задержали за выращивание и изготовление наркотиков. В регионе провели профилактическую операцию «Мак», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативникам стало известно, что в доме 45-летней жительницы села Большое Подовечье Милославского района собирались гости, которые «употребляли спиртное и не только».

Во время осмотра на приусадебном участке подозреваемой обнаружили 61 куст конопли. На чердаке дома хранили марихуану.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 231 и части 1 статьи 228 УК РФ.

Кроме того, в поле зрения полицейских попал 17-летний студент сасовского техникума. Ранее молодого человека судили за кражу.

Оказалось, что юноша изготавливал наркотики на основе конопли в одном из сел Ермишинского района. У него обнаружили 683 грамма марихуаны и 24 грамма гашишного масла.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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