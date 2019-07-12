Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:03, 12 июля 2019 261
 0    0

Два насильника рассказали, как нападали на женщин в Рязани. Видео

Два насильника рассказали, как нападали на женщин в Рязани. Видео

Телеканал «Город» рассказал о двух насильниках, нападавших на женщин в Рязани. Сюжет опубликован в пятницу, 12 июля.

Мужчины напали на двух женщин. Первый случай произошел 4 апреля около железнодорожной станции Дягилево, второй — 8 апреля недалеко от станции Лагерная.

Злоумышленники грабили женщин, насиловали и «совершили иные насильственные действия сексуального характера». Уголовное дело в отношении насильников возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), части 1, пункт «а» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и пункта «а, г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Дело направлено в суд.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 68 911
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 49 409
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
8:55, 29 июня 2019 42 397
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:10, 9 июля 2019 33 614
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 020
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум