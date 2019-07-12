Два насильника рассказали, как нападали на женщин в Рязани. Видео

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Телеканал «Город» рассказал о двух насильниках,
Мужчины напали на двух женщин. Первый случай произошел 4 апреля около железнодорожной станции Дягилево, второй — 8 апреля недалеко от станции Лагерная.
Злоумышленники грабили женщин, насиловали и «совершили иные насильственные действия сексуального характера».
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