RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Директор Ряжского ДРСУ АО «Рязаньавтодор» Юрий Бацких рассказал о работе дорожников. Сам он трудится в компании уже 34 года и прошел путь от обычного рабочего до директора ДРСУ.
По словам Бацких, он знает профессию изнутри: от работ по содержанию дорог до капитального ремонта.
Собеседник отметил, особенно полезна критика от профессионалов в сфере строительства, ремонта и содержания дорог. «Это является стимулом для качественного выполнения работ. Подведомственные нам дороги мы держим под регулярным контролем», — сказал он.
«Дороги — это артерии, по которым течет жизнь. В моей практике был случай, когда благодаря построенной нами дороге в вымирающую деревню стали переезжать люди и она ожила. Работа дорожника сложная, но очень интересная: природа, новые места, люди и их истории», — заключил Юрий Бацких.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ субботу в Рязанской области ожидаются грозы и туман. Прогноз погоды
|
cледующая новость →В Липецкой области поймали педофила
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.