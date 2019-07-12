Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:37, 12 июля 2019 133

«Дороги — это артерии». Директор ряжского филиала «Рязаньавтодора» рассказал о работе дорожников

«Дороги — это артерии». Директор ряжского филиала «Рязаньавтодора» рассказал о работе дорожников

Директор Ряжского ДРСУ АО «Рязаньавтодор» Юрий Бацких рассказал о работе дорожников. Сам он трудится в компании уже 34 года и прошел путь от обычного рабочего до директора ДРСУ.

По словам Бацких, он знает профессию изнутри: от работ по содержанию дорог до капитального ремонта.

Собеседник отметил, особенно полезна критика от профессионалов в сфере строительства, ремонта и содержания дорог. «Это является стимулом для качественного выполнения работ. Подведомственные нам дороги мы держим под регулярным контролем», — сказал он.

«Дороги — это артерии, по которым течет жизнь. В моей практике был случай, когда благодаря построенной нами дороге в вымирающую деревню стали переезжать люди и она ожила. Работа дорожника сложная, но очень интересная: природа, новые места, люди и их истории», — заключил Юрий Бацких.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 час назад
Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 67 907
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 47 497
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
8:55, 29 июня 2019 42 377
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:10, 9 июля 2019 33 377
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 965
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум