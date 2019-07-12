RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
До смерти забившему мать тамбовчанину вынесли приговор. Об этом
Суд установил, что 15 февраля ранее судимый мужчина пил алкоголь. Когда спиртное закончилось, он потребовал у матери денег, та отказалась давать их и пригрозила, что расскажет полиции, что он постоянно бьет ее.
«Сын подверг ее избиению, нанося со значительной силой многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела и голове», — рассказали о последовавших за этим событиях в прокуратуре.
Женщина 1951 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму и умерла дома на следующий день.
Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей») и приговорили к девяти годам строгого режима.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанка оказалась в рейтинге самых богатых депутатов и чиновников в России
|
cледующая новость →Госпитализирован руководитель рязанского отделения «Деловой России» Владимир Моторжин
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.