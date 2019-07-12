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15:27, 12 июля 2019 444
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До смерти забившему мать тамбовчанину вынесли приговор 1

До смерти забившему мать тамбовчанину вынесли приговор

Фото: Pixabay.com

До смерти забившему мать тамбовчанину вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что 15 февраля ранее судимый мужчина пил алкоголь. Когда спиртное закончилось, он потребовал у матери денег, та отказалась давать их и пригрозила, что расскажет полиции, что он постоянно бьет ее.

«Сын подверг ее избиению, нанося со значительной силой многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела и голове», — рассказали о последовавших за этим событиях в прокуратуре.

Женщина 1951 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму и умерла дома на следующий день.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей») и приговорили к девяти годам строгого режима.


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