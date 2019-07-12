Аварийную дорогу в Скопинском районе начали ремонтировать

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Аварийную дорогу в Скопинском районе (участок Коготково — Князево) начали ремонтировать, сообщил
Участок, который соединяет несколько крупных сел с райцентром, не ремонтировался более 20 лет.
На объекте уже сняли старый асфальт. Подрядчику предстоит уложить новое покрытие на 15 километрах, укрепить обочины щебнем, установить новые дорожные знаки, заменить павильоны на автобусных остановках и нанести разметку.
Стоимость работ по контракту составила более 175 млн рублей.
Планируемые сроки окончания работ — сентябрь 2019 года.
С полным перечнем ремонтируем объектов на 2019 год в Рязанской области можно ознакомиться
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