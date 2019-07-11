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11:34, 11 июля 2019 66
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Жительница Уварова украла у подруги мультиварку и ноутбук

Жительница Уварова украла у подруги мультиварку и ноутбук

Фото: Pixabay.com

Жительница Уварова украла у подруги мультиварку и ноутбук. Об этом сообщила пресс-служба тамбовского УМВД.

В полицию обратилась 40-летняя женщина. Оперативники выяснили, что когда ее не было дома, к ней в гости приходила подруга. Злоумышленница забрала себе технику.

Похищенное вернули владелице.

На женщину 1979 года рождения завлеи уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). Ранее ее уже задерживали за подобные преступления.


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