RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Жительница Уварова украла у подруги мультиварку и ноутбук. Об этом
В полицию обратилась 40-летняя женщина. Оперативники выяснили, что когда ее не было дома, к ней в гости приходила подруга. Злоумышленница забрала себе технику.
Похищенное вернули владелице.
На женщину 1979 года рождения завлеи уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). Ранее ее уже задерживали за подобные преступления.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДвижение по улице Тимуровцев перекроют на полтора месяца
|
cледующая новость →В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.