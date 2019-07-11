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11:03, 11 июля 2019 126
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Житель Гусь-Хрустального обокрал дачу родственников, чтобы отдать долг

Житель Гусь-Хрустального обокрал дачу родственников, чтобы отдать долг

Житель Гусь-Хрустального обокрал дачу родственников, чтобы отдать долг. Об этом сообщила пресс-служба владимирского УМВД.

В полицию обратился хозяин дачи. Он рассказал о пропажи электроинструментов. Их стоимость составляет около 25 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к краже причастен родственник мужчины. Он украл ключи и зашел в дом, когда там не было хозяина. Похищенное злоумышленник продал.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи статьи 158 («Кража»). Его арестовали.

Полицейские нашли похищенные инструменты и вернули владельцу.


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