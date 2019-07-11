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12:39, 11 июля 2019 238
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За сутки рязанские полицейские изъяли 75 литров алкоголя 1

За сутки рязанские полицейские изъяли 75 литров алкоголя

За сутки рязанские полицейские изъяли 75 литров алкоголя. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В среду, 10 июля, 2019 года сотрудники полиции выявили шесть фактов незаконной продажи алкогольной продукции.

Так, сотрудники полиции выявили нарушения в торговых объектах на улицах Касимовское шоссе, Вокзальная, Интернациональная. Возбуждены административные производства по статье 14.16 КоАП РФ (продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов). В одном случае возбуждено административное производство по статье 14.17 КоАП (продажа алкогольной продукции без лицензии).

В отношении собственников торговых объектов в Администрацию города Рязани направлены информационные письма для расторжения договора на размещение объектов.


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