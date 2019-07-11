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17:05, 11 июля 2019 168
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Во Владимирской области выезжавший из гаража мужчина насмерть сбил ребенка

Во Владимирской области выезжавший из гаража мужчина насмерть сбил ребенка

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Судогодском районе выезжавший из гаража мужчина насмерть сбил ребенка. Об этом сообщила пресс-служба владимирского следкома.

Следствие установило, что вечером в среду, 10 июля, мужчина на частной территории грузил товар для транспортировки в Москву. Завершив работу, он сел в Peugeot Boxer и задним ходом начал выезжать из гаража.

«При движении с минимальной скоростью он не убедился в безопасности своих действий и совершил наезд на малыша, находившегося во дворе дома», — рассказали следователи.

Ребенок в возрасте одного года и трех месяцев погиб.

На 31-летнего мужчину завели уголовнео дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Следователь также оценивает действия матери, оставившей ребенка без присмотра.


© RZN.info

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