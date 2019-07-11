В Тамбове при столкновении «Фольсквагена» и «Приоры» пострадал подросток

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбове при столкновении Volkswagen и Priora пострадал подросток. Об этом
Авария произошла в среду, 10 июля, в 18:28 у дома №54 на улице Интернациональной. Разворачивавшийся Volkswagen Polo врезался в Lada Priora. Травмы получил одинннадцатилетний пассажир первой машины. Его госпитализировали.
За рулем Volkswagen был мужчина 1977 года рождения, Lada управлял молодой человек 1997 года рождения.
Фото тамбовсокго УМВД
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанском правительстве появится новое министерство
|
cледующая новость →Погорельцам из Старожиловского района подарили газовую плиту
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.