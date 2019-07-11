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10:31, 11 июля 2019 258
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В Тамбове при столкновении «Фольсквагена» и «Приоры» пострадал подросток

В Тамбове при столкновении «Фольсквагена» и «Приоры» пострадал подросток

В Тамбове при столкновении Volkswagen и Priora пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 10 июля, в 18:28 у дома №54 на улице Интернациональной. Разворачивавшийся Volkswagen Polo врезался в Lada Priora. Травмы получил одинннадцатилетний пассажир первой машины. Его госпитализировали.

За рулем Volkswagen был мужчина 1977 года рождения, Lada управлял молодой человек 1997 года рождения.

Фото тамбовсокго УМВД


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