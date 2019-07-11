В Самаре ищут невесту рязанца, уехавшую выбирать свадебное платье

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В Самаре ищут невесту рязанца, которая уехала выбирать свадебное платье и пропала, пишет «
По данным источника, утром в субботу, 6 июля, 27-летняя Ксения Аносова села на электричку в Безенчуке и спустя 20 минут не выходила на связь с родственниками.
Мать пропавшей рассказала, что перед исчезновением дочери ничего странного не происходило. Она не планировала встреч и ни с кем не конфликтовала.
Близкие девушки по номеру телефона установили, что до Самары она добралась. Аносова вышла с вокзала и отправилась на рынок «Караван».
Как сообщили изданию родственники, волонтеры не подключились к расследованию из-за запрета полицейских, которые считают, что девушка «погуляет и скоро придет».
Всех, кто что-то знает о пропавшей, попросили сообщать по номерам:
Приметы пропавшей: глаза голубые, волосы темно-русые. Была одета: голубое платье, коричневые босоножки, при себе имела черную сумку.
Фото из соцсетей
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