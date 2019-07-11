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9:29, 11 июля 2019 473
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В Самаре ищут невесту рязанца, уехавшую выбирать свадебное платье

В Самаре ищут невесту рязанца, уехавшую выбирать свадебное платье

В Самаре ищут невесту рязанца, которая уехала выбирать свадебное платье и пропала, пишет «Комсомольская правда».

По данным источника, утром в субботу, 6 июля, 27-летняя Ксения Аносова села на электричку в Безенчуке и спустя 20 минут не выходила на связь с родственниками.

Мать пропавшей рассказала, что перед исчезновением дочери ничего странного не происходило. Она не планировала встреч и ни с кем не конфликтовала.

Близкие девушки по номеру телефона установили, что до Самары она добралась. Аносова вышла с вокзала и отправилась на рынок «Караван».

Как сообщили изданию родственники, волонтеры не подключились к расследованию из-за запрета полицейских, которые считают, что девушка «погуляет и скоро придет».

Всех, кто что-то знает о пропавшей, попросили сообщать по номерам: +7 (937) 663-50-92 или +7 (930) 882-55-12.

Приметы пропавшей: глаза голубые, волосы темно-русые. Была одета: голубое платье, коричневые босоножки, при себе имела черную сумку.

Фото из соцсетей


© RZN.info

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