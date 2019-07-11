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В Рязанской духовной семинарии сменился ректор. Во вторник, 9 июля, на эту должность назначили епископа Скопинского и Шацкого Феодорита, сообщил
Решение приняли на заседании Священного Синода РПЦ под председательством патриарха Кирилла.
Духовную школу в Рязани возродили в 1990 году в статусе духовного училища. В 2004 году решением Священного Синода училище преобразовали в Рязанскую православную духовную семинарию.
С 2004 по 2015 годы ее возглавлял протоиерей Николай Сорокин, с 2015 по 2019 — протоиерей Димитрий Гольцев.
Фото с сайта Рязанской епархии
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