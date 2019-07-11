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8:32, 11 июля 2019 95
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В Рязанском районе сгорели дачный дом, гараж и автомобиль

В Рязанском районе сгорели дачный дом, гараж и автомобиль

В ночь на четверг, 11 июля, в деревне Пальное Рязанского района произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в 4:20. Огонь уничтожил дом, гараж, автомобиль.

Имеется пострадавший.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжали два расчета и семь спасателей.


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