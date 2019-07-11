В Рязани задержали наркокурьера с «синтетикой». Видео

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани задержали 25-летнего наркокурьера, распространявшего «синтетику», сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Оперативники поймали мужчину с поличным, когда он раскладывал наркотики в тайники.
При себе злоумышленник имел сумку для ноутбука, в которой лежал 51 сверток c наркотическим средством — производным N-метилэфедрона.
На улице Станкозаводской полицейские обнаружили еще четыре закладки с наркотиком. Суммарно из оборота изъяли более 15 граммов запрещенного вещества.
Выяснилось, что задержанный проживал на этой же улице. При обследовании съемной квартиры обнаружили электронные весы, полимерные пакетики и изоляционную ленту.
В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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