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«Росгосстрах» приступил к масштабной реализации Новой агентской модели (НАМ), призванной повысить уровень удовлетворенности россиян страховыми услугами, а также превратить сотрудничество агентов и страховой компании в бизнес-партнерство.
В рамках НАМ только в текущем году по всей стране откроют около 50 офисов нового формата. В среду, 10 июля, такой агентский центр появился в Рязани.
Новый агентский центр «Росгосстраха», расположенный на улице Вокзальной, оформлен с использованием новых единых для компании корпоративных стандартов дизайна и брендирования. Теперь для агентов создано полноценное комфортное рабочее пространство.
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В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.