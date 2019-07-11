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11:33, 11 июля 2019 126

В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата

В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата

«Росгосстрах» приступил к масштабной реализации Новой агентской модели (НАМ), призванной повысить уровень удовлетворенности россиян страховыми услугами, а также превратить сотрудничество агентов и страховой компании в бизнес-партнерство.

В рамках НАМ только в текущем году по всей стране откроют около 50 офисов нового формата. В среду, 10 июля, такой агентский центр появился в Рязани.

Новый агентский центр «Росгосстраха», расположенный на улице Вокзальной, оформлен с использованием новых единых для компании корпоративных стандартов дизайна и брендирования. Теперь для агентов создано полноценное комфортное рабочее пространство.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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21 минута назад
«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.

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