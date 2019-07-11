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В четверг, 11 июля, в Рязани на припаркованный автомобиль рухнул рекламный знак. Фото опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, инцидент произошел возле УРТ.
«Реклама — двигатель торговли! Вот кому-то теперь запчасти покупать», — написал автор поста.
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