Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:27, 11 июля 2019 181
 0    0

В Рязани на припаркованный автомобиль рухнул рекламный знак

В Рязани на припаркованный автомобиль рухнул рекламный знак

В четверг, 11 июля, в Рязани на припаркованный автомобиль рухнул рекламный знак. Фото опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент произошел возле УРТ.

«Реклама — двигатель торговли! Вот кому-то теперь запчасти покупать», — написал автор поста.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 часа назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 64 215
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 231
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 40 007
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 32 563
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 692
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум