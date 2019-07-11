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В Рязани ищут очевидцев аварии с пострадавшим 62-летним пешеходом. Информация об этом опубликована на
10 декабря 2018 года, примерно в 16:20, в Рязани вблизи дома № 1 по улице Сенная, 26-летний житель Захаровского района, управляя автомобилем BMW Х5, сбил 62-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.
Если вы стали очевидцем этого ДТП, просьба обратиться по номерам ГИБДД: 29-74-99, 29-72-56.
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Одна из наших читательниц поделилась своей историей.