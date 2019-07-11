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16:09, 11 июля 2019 53
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В пятницу во Владимирской области будут грозы. Прогноз погоды

В пятницу во Владимирской области будут грозы. Прогноз погоды

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 11 июля, во Владимирской области местами будут грозы. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью и днем возможны небольшие дожди.

Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, днем +13, +18 градусов.

Ветер северный 3-8 метров в секунду, при грозе с порывами до 17 метров в секунду .


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