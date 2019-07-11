В пятницу во Владимирской области будут грозы. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 11 июля, во Владимирской области местами будут грозы. Прогноз погоды
По данным синоптиков, ночью и днем возможны небольшие дожди.
Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, днем +13, +18 градусов.
Ветер северный 3-8 метров в секунду, при грозе с порывами до 17 метров в секунду .
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