В пятницу в Тульской области будет до +21 градуса. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 12 июля, в Тульской области будет до +21 градуса. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов. По данным синопиков, днем возможен небольшой дождь.
Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 735-740 миллиметро ртутного столба.
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