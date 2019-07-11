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17:41, 11 июля 2019 226
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В пятницу в Тульской области будет до +21 градуса. Прогноз погоды

В пятницу в Тульской области будет до +21 градуса. Прогноз погоды

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 12 июля, в Тульской области будет до +21 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов. По данным синопиков, днем возможен небольшой дождь.

Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 735-740 миллиметро ртутного столба.


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