В пятницу в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Прогноз погоды

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В пятницу, 12 июля в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, пройдет небольшой дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер юго-западный, северо-западный. 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем +18, +23.
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