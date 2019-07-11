В Московской области загорелась тепловая электростанция. Видео с места пожара

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В Московской области загорелась тепловая электростанция. Видео опубликовано в группе «ВКонтакте» «
По предварительным данным, горит Северная ТЭЦ.
По данным экстренных служб, пострадали восемь человек. Угрозы жилому сектору пожар не представляет.
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