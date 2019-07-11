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В Мордовском районе водитель «ГАЗ» пытался избежать аварии и спровоцировал другую. Об этом
ДТП произошло в среду, 10 июля, в 18:10 на 138 километре дороги «Воронеж-Тамбов». Водитель «ГАЗ-2790» не учел безопасную дистанцию и пытался избежать столкновения с ехавшей впереди машиной. Он оказался на «встречке», а потом врезался в стоявший «Foton».
25-летнего водителя «ГАЗ» госпитализировали.
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