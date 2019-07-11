В Михайловском районе столкнулись две легковушки, есть погибший

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Фото: Издательство «Пресса»
В Михайловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщило ИД
В четверг, 11 июля, около 9:00 на 189 километре трассы М-6 «Каспий», около поворота на поселок Трепольский, столкнулись автомобили Hyundai Solaris и ВАЗ 2109.
Женщина 1959 года рождения, управляющая «девяткой», погибла на месте ДТП. Водитель иномарки, мужчина 1964 года рождения, доставлен в Михайловскую межрайонную больницу.
Причины происшествия и виновника автокатастрофы устанавливается.
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