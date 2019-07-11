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Фото: Pixabay.com
В липецком оздоровительном лагере девочка получила травму глаза. Об этом
Предварительно, днем во вторник, 9 июля, в лагере в Добровском районе группа подростков играла рядом с жилым корпусом. Во время игры девятилетняя девочка пожаловалась на боль в глазу, после чего обратилась в медпункт.
Полицейские начали проверку. Они установят обстоятельства произошедшего и степень тяжести причиненного вреда ребенку.
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