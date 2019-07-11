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Фото: Pixabay.com
В Липецке бухгалтер дорожно-транспортного предприятия незаконно распорядился семью миллионами рублей. Об этом
На счет предприятия от администрации одного из районов области по ошибке пришли 16 миллионов рублей. Бухгалтер самовольно перевел другой организации шесть миллионов, еще один миллион он снял в банкоматах наличными.
На 56-летнего липчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 330 УК («Самоуправство»). Ему грозит до полугода тюрьмы.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.