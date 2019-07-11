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15:49, 11 июля 2019 112
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В Калуге школьникам из малообеспеченных семей подарят ранцы

В Калуге школьникам из малообеспеченных семей подарят ранцы

Фото: Pixabay.com

В Калуге школьникам начальных классов из малообеспеченных семей подарят ранцы. Об этом сообщил сайт городкой управы.

Акцию проведут с 5 по 30 августа. Подарок могут получить калужане, которые состоят на учете в управлении соцзащиты города:

  • дети из малообеспеченных семей, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1 и 2 групп;
  • детям из малообеспеченных многодетных семей.

Для получения ранца нужно предоставить документы:

  • паспорт родителя (законного представителя) или иной документ, удостоверяющий личность;
  • справку об обучении ребенка в общеобразовательной организации;
  • свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия).

Обращаться следует по адресу: улица Московская, дом №188, кабинет №217. Телефоны: 71-37-17, 58-45-15.


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