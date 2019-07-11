В Калуге школьникам из малообеспеченных семей подарят ранцы

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Фото: Pixabay.com
В Калуге школьникам начальных классов из малообеспеченных семей подарят ранцы. Об этом
Акцию проведут с 5 по 30 августа. Подарок могут получить калужане, которые состоят на учете в управлении соцзащиты города:
Для получения ранца нужно предоставить документы:
Обращаться следует по адресу: улица Московская, дом №188, кабинет №217. Телефоны: 71-37-17, 58-45-15.
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