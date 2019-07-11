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Фото: Pixabay.com
В Калуге обновили список разрешенных для купания мест. Его
Санитарным нормам соответствует вода в Лаврово-Песочне, в Рождественских прудах, в пруду у деревни Вырка Верхняя, в озере Резвань, Сероводородных озерах, Яченском водохранилище в районе бора, а также в Угре у моста на дороге Калуга-Воротынск и в Оке (неподалеку от ГИБДД).
Нельзя купаться в Оке у всех остальных пляжей и в пруду у деревни Вырка Нижняя.
Специалисты пока не проводили анализ качества воды в Андреевском карьере, Яченском водохранилище в районе лодочной станции и Мостовском карьере (озеро Угорское).
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