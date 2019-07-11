В июле изменится расписание рязанских электричек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во второй половине июля изменится расписание некоторых электричек Казанского направления, сообщила пресс-служба МЖД.
С 12 по 16 июля ремонные работы пройдут на станции Рыбное в Рязанской области. Из расписания уберут несколько поездов, выполняющих рейсы на участке Ходынино — Рыбное. У некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Корректировки коснутся остановок: Рыбное, Белозерская, Радуга, Хорошово, Жилые Дома и Недостоево.
Пассажиров попросили ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов на вокзалах и остановках, на официальном
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ пятницу в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Прогноз погоды
|
cледующая новость →Дело рязанца, поджегшего свою 79-летнюю бабушку, передали в суд
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.