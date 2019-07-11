В ДТП в Сараевском районе пострадали шесть человек

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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 10 июля, в 20:25, в Сараевском районе столкнулись «четверка» и ВАЗ-2112, пишет ИД «Пресса».
По предварительным данным, водитель «двенадцатой» не уступил дорогу другой машине.
«Оба водители были трезвыми. Удар был сильным, машины превратились в груду металла», — рассказал инспектор ГИБДД по исполнению административного законодательства Евгений Семушкин.
В аварии пострадали шесть человек. Все они нуждаются в медицинской помощи.
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