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Фото: Pixabay.com
В Александрове мужчина кинул в багажник припаркованного «ВАЗа» сигарету, сгорели три машины. Об этом
20-летний житель города Струнино был пьян, когда бросил в багажник припаркованного автомобиля недокуренную сигарету. Машина полностью сгорела, а стоявшие рядом Citroen и Opel Astra получили повреждения.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога»). Он признал вину.
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