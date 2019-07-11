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12:01, 11 июля 2019 284
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В Александрове мужчина кинул в багажник припаркованного «ВАЗа» сигарету, сгорели три машины

В Александрове мужчина кинул в багажник припаркованного «ВАЗа» сигарету, сгорели три машины

Фото: Pixabay.com

В Александрове мужчина кинул в багажник припаркованного «ВАЗа» сигарету, сгорели три машины. Об этом сообщила пресс-служба владимирского УМВД.

20-летний житель города Струнино был пьян, когда бросил в багажник припаркованного автомобиля недокуренную сигарету. Машина полностью сгорела, а стоявшие рядом Citroen и Opel Astra получили повреждения.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога»). Он признал вину.


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