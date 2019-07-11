Утренний коллапс. Из-за аварии в Кальном собралось 12 троллейбусов

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Утром в четверг, 11 июля, в Кальном столкнулись два автомобиля. Авария парализовала движение троллейбусов.
«Около 12 троллейбусов стоят от остановки Касимовское шоссе. Столько пустых „троек“ я в жизни не видела. Они уезжают по парочке, некоторые меняют маршрут: при мне одна „тройка“ поехала через Новую и площадь Мичурина», — рассказала очевидец.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость потока машин на некоторых участках не превышает пяти километров в час.
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