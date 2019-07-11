Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:36, 11 июля 2019 148
 0    0

У туляка из внедорожника украли сумку с деньгами

У туляка из внедорожника украли сумку с деньгами

У туляка из внедорожника украли сумку с деньгами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 10 июля, около 19:00 мужчина припарковал Toyota Land Cruiser на улице Агеева. Неизвестный разибил боковое стекло задней двери и украл сумку с документами и деньгами. Отметим, что сумму похищенного не озвучили.

Полиция завела уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Злоумышленника ищут.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 часа назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 64 466
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 268
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 40 374
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 32 668
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 713
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум