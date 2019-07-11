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У туляка из внедорожника украли сумку с деньгами. Об этом
В среду, 10 июля, около 19:00 мужчина припарковал Toyota Land Cruiser на улице Агеева. Неизвестный разибил боковое стекло задней двери и украл сумку с документами и деньгами. Отметим, что сумму похищенного не озвучили.
Полиция завела уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Злоумышленника ищут.
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Одна из наших читательниц поделилась своей историей.