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Фото: Pixabay.com
Троих владимирцев задержали с «синтетикой» и героином. Об этом
Оперативники изъяли у 31-летнего жителя Ковровского района 13 свертков с 14 граммами «синтетики». Дома у него нашли упаковку и перчатки.
В Александровском районе в момент организации «тайников-закладок» задержали жителей поселка Балакирево в возрасте 34 и 39 лет. Там, а также в других точках города полицейские изъяли почти десять граммов героина.
Оперативники установили, что наркотики должны были распространять в Вязниковском, Камешковском, Ковровском и Александровском районах.
На мужчин завели уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере») и части 1 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК («Приготовление к сбыту наркотических средств в крупном размере»). Злоумышленников арестовали.
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