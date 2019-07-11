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17:03, 11 июля 2019 143
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Троих владимирцев задержали с «синтетикой» и героином

Троих владимирцев задержали с «синтетикой» и героином

Фото: Pixabay.com

Троих владимирцев задержали с «синтетикой» и героином. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Оперативники изъяли у 31-летнего жителя Ковровского района 13 свертков с 14 граммами «синтетики». Дома у него нашли упаковку и перчатки.

В Александровском районе в момент организации «тайников-закладок» задержали жителей поселка Балакирево в возрасте 34 и 39 лет. Там, а также в других точках города полицейские изъяли почти десять граммов героина.

Оперативники установили, что наркотики должны были распространять в Вязниковском, Камешковском, Ковровском и Александровском районах.

На мужчин завели уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере») и части 1 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК («Приготовление к сбыту наркотических средств в крупном размере»). Злоумышленников арестовали.


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